Costamp, portafoglio ordini a fine giugno pari a 54,8 milioni

(Teleborsa) -alle prese con numerosi ordini. La società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, rende noto cheGli accordi attualmente in essere inerenti il portafoglio ordini prevedono la consegna delle relative commesse entro la fine dell’esercizio 2020.Tale obiettivo è stato raggiunto anche grazie alla partecipazione nel mese di giugno 2019 alla fiera di settore “GIFA” a Düsseldorf, in occasione della quale l’emittente ha chiuso accordi commerciali del valore complessivo di circa 26,6 milioni di Euro."Siamo estremamente soddisfatti di questi ordini in quanto la diversificazione delle commesse acquisite, in termini di tecnologie e dilocalizzazione, confermano che la qualità dei prodotti e il rispetto dei termini di consegna sono premianti dal punto di vista produttivo", ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group.