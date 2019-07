Relazione annuale ARERA, stentano a decollare bonus elettrico e idrico

ENERGIA

(Teleborsa) - Nella giornata odierna, si è svolta la Relazione annuale 2019 di, presso la Sala della Regina della. Il Presidente Stefano, ha illustrato ale allo stato dei servizi e l'attività svolta, ecco quali dati sono stati raccolti:: La domanda mondiale di gas è risultata in aumento, raggiungendo i 3.812 miliardi di metri cubi. Nell'Unione europea c'è stata una contrazione didi metri cubi, con cali significativi in Germania, nei Paesi Bassi. L'offerta di gas viasegna per il quinto anno consecutivo un nuovo record dei volumi scambiati a livello mondiale. Dopo due anni di rialzi, i prezzi del gas hanno continuato ain Europa e in Asia, mentre sono stati marginali negli, che continuano a beneficiare di prezzi dell'energia significativamente più bassi. Nel settore della vendita, però, su un totale di, solo 31 ha venduto oltre 300 milioni di m3, con il 2018 che ha visto una riduzione di concentrazione sul mercato finale con la quota, controllata dai primi 3 gruppi societari, scendere dal: al primo posto c'è(19,3%), seguito da(13,2%) e(11%). Per quanto riguarda la clientela, il 53,2% si rivolge al mercato tutelato, mentre il 46,8% acquista nel mercato libero. I prezzi del gas naturale si confermano più alti della media dei prezzi dell', con differenziali in crescita. Ad eccezione la prima classe di consumo (inferiore a 525 m3), per quella 525-5254 m3 il differenziale con la media dei prezzi lordi è stato del +17%, mentre per la classe di consumo oltre 5254 m3 è stato del +22% contro il +18% dell'anno precedenti.: Nel 2018 i consumi di energia elettrica hanno registrato un piccolodello 0,5%, con la produzione nazionale lorda che è diminuita dell'1,8%. Importante crescita delle rinnovabili, alzate del 10% nonostante la contrazione del(-7,1%) e dell'(-1,4%). In calo anche la produzione a gas naturale, quella derivante dai prodotti petroliferi del -21,6% e dal carbone del -13,3%. In, la quantità di energia elettrica incentivata si è attestata sui 63 TWh con un costo del sistema pari a 11,2 miliardi di euro. Il numero dei punti di prelievo è rimasto invariato, poco meno didi cui 29,5 milioni famiglie e 7,3 milioni non domestici. Ildei clienti si colloca nella fascia di consumo annuo che non supera i 1.800 kWh e la maggior parte delle famiglie ha un contratto concompresa tra 1,5 e 3 kW. Guardando ai dati del mercato finale di vendita, il 43,4% dei clienti domestici si trova sul mercato libero, con un aumento dei venditori sul mercato. L'operatore dominante resta ENEL (37,8%), seguito da Edison (4,9%) e dai gruppied(entrambi intorno al 4,3%). I prezzi finali dell'energia sono stati invece diminuiti per ildei clienti domestici italiani, minori rispetto alla media europea, si registrano prezzi tedeschi più cari del 30% rispetto a quelli italiani per le prime tre classi.Il 2018 è stato il terzo anno consecutivo didei prezzi del petrolio sui mercati internazionali, segnando un preoccupante. Il 2019 registrerà il record dei 100 milioni di b/g prodotti a livello mondiale.Le proposte di aggiornamento Biennale delle tariffe per gli anni 2018 e 2019 riguardano 78 gestioni che servono circa il 53% della popolazione nazionale, con la variazione media delle tariffe che confermano una, pur in presenza dell'avviato percorso di miglioramento della qualità del servizio idrico integrato. I programmi degli interventi portano a quantificare, una spesa per investimenti da finanziarie con una tariffa pari adi euro. La spesa per gli investimenti, inclusa la disponibilità di fondi pubblici, ammonta adi euro per il quadriennio, in particolare, risulta che il recepimento della regolazione della qualità tecnica, ha portato gli enti di governo dell'ambito a pianificare ulteriori investimenti. Mentre per l'utenza domestica, è stata stimata una spesa media annua tipo che ammonta a. Scomputando le diverse voci che compongono il corrispettivo pagato dagli utenti domestici, si osserva che il 39% della spesa imputabile al(121,1 euro) mentre per idi pagano rispettivamente 39 euro (13% del totale) e 89 euro (con una incidenza del 29%).L'Autorità ha presentato gli obiettivi prioritari, nonché i primi orientamenti in materia tariffaria come la promozione della massima trasparenza nel settore, l'adeguamento infrastrutturale, la, la promozione della concorrenza e la tutela degli utenti. L'Autorità intende, inoltre, impostare una regolazione specifica per il servizio di raccolta e trasporto, i servizi die il ciclo integrato di gestione. Inoltre si vuole introdurre un primo periodo didella durata di quattro anni, suddiviso in due semi-periodi.Nell'ambito delle attività di enforcement, l'Autorità ha svolto la maggior parte delle attività di controllo in collaborazione con la, e il loro contributo, costituisce un elemento essenziale alle attività di controllo. Nel 2018 la GdF ha contestato oltredi euro nel corso delle ispezioni sulle attività delle imprese di, per costi riconosciuti in tariffa ma non dovuti. Nel 2018, l'Autorità ha erogato sanzioni per un importo totale di quasiLoper il consumatore diha registrato un livello costante del volume di chiamate in ingresso al suo call center (circa 405mila, +6%), i temi trattati hanno riguardato principalmente i(44%), le modalità di(20,5%) e(13,7%) e risultano diversamente articolati per i settori energetici e per l'idrico. Il Servizio Conciliazione ha ricevuto ben(+4 rispetto al 2017), con oltre 90% delle domande riconducibile ai settori elettrico e gas e ben il 73% delle domande sono ricevute da clienti domestici. E il tasso di procedure concluse è pari al 66%, con i clienti e gli utenti finali che hanno ottenuto o risparmiato oltredal contenzioso con i venditori di luce, gas e acqua con un tempo medio di chiusura della procedura di 48 giorni.Su un totale diapprovate dall'Autorità sin dal suo avvio, ne sono state impugnate, pari all'11,3% e ne sono state annullate, in tutto o in parte,. L'indice di resistenza delle delibere dell'AUtorità al controllo giurisdizionale continua ad attestarsi intorno al 98,6%.