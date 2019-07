Stati Uniti, accelera la crescita dei posti di lavoro a giugno

(Teleborsa) -, sorprendendo positivamente gli analisti, al contrario di quanto indicato dall' ultimo rapporto di ADP . Ilinvecedal 3,6% precedente ed atteso.Nel mese di giugno sono statenei settori non agricoli (non-farm payrolls) rispetto alle 72 mila riviste di maggio (75 mila preliminari) e alledagli analisti.Lo riporta il Bureau of Labour Statistics, secondo cui gli occupati del solo settore privato sono aumentati di appena 191 mila unità.Gli occupati delsono cresciuti didopo l'aumento di 3 mila unità del mese precedente. Il dato risulta inferiore alle attese del mercato che erano per un incremento di 2 mila unità.Lesalgono delloa livello mensile e delsu anno attestandosi adai 27,84 dollari del mese prima. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.