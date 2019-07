ABI, Milano venerdì 12 luglio: Assemblea dei 100 anni dell'Associazione

(Teleborsa) -

Presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, venerdi' 12 luglio, alle 11,00 appuntamento a Milano, a Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari, per l'Assemblea ABI. L'occasione il punto sull'impegno delle banche, sull'Italia e sull'Europa. Oltre al Capo dello Stato, saranno presenti autorità, rappresentanti istituzionali e politici, banchieri e imprenditori. Ad aprire i lavori il Presidente ABI, Antonio Patuelli, che terrà la relazione. Seguiranno gli interventi del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria.

L'Assemblea di quest'anno é anche l'occasione per celebrare i cento anni dell'Associazione, nata a Milano nel 1919. Di qui la scelta di Milano come luogo dell'incontro. Nel corso di un secolo di attività ABI ha ampliato le proprie competenze e ambiti di azione, in un contesto economico, sociale e normativo in continua evoluzione, per promuovere i legittimi interessi dei propri Associati per la crescita e il progresso dell'Italia in Europa e nel mondo.



Il centesimo anniversario dell'Associazione bancaria italiana è anche celebrato con l'emissione di un francobollo della serie tematica "Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico", che riproduce con un segno grafico moderno l'Arco degli Argentari, il monumento romano del 204 d.C. nei pressi del Foro Boario, luogo simbolo dei commerci.