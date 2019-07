Ambiente, dal 12 al 14 settembre al via il "Milano Green Forum"

(Teleborsa) - "Ognuno ha un proprio progetto sostenibile". È da questa convinzione che nasce illaboratorio culturale dedicato a tematiche di attualità che spaziano dall'economia circolare, al design, alle risorse energetiche, passando per la comunicazione e le nuove possibilità di green job.con un format nuovo e dinamico volto a porre l'attenzione per l'ambiente al centro di ogni aspetto della vita quotidiana, evidenziando come queste tematiche possano avere un carattere trasversale.L'obiettivo degli organizzatori, grazie anche alla, èPuntando a coinvolgere differenti target di pubblico,, in cui innovazione e progetti di ricerca si presentano ai buyer;una panoramica di un'intera giornata sulla disciplina legislativa ambientale; e, durante le quali rappresentanti del mondo aziendale e speaker internazionali risponderanno alle domande del pubblico. Iloffrirà, inoltre, ai visitatori la possibilità di fruire di una rassegna cinematografica dedicata ai temi ambientali, disponibile presso il"Il Milano Green Forum sarà un laboratorio permanente per riflettere sul rapporto, nei contesti urbani, tra Pubblica amministrazione, imprese, terzo settore e cittadini sul tema ambiente" affermaPer il Fondatore, tale progetto culturale "aspira ad accrescere la consapevolezza nei soggetti coinvolti, generando nuove forme di condivisione di conoscenza e buone pratiche volte a creare azioni di advocacy trasparente, oltre alle condizioni necessarie per un proficuo confronto tra differenti stakeholder per elaborare strategie comuni".