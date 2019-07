Prismi, ok del CdA a prestito obbligazionario da 7 milioni di euro

Prism

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dii ha deliberato in data odierna (8 luglio 2019)anche in più tranches, di "Prismi 3,5% 2019 – 2020", un, dicomplessivoi e della, i cui proventi saranno destinati principalmente al supporto del Piano Industriale e del piano di crescita per linee esterne.Le obbligazioni, a decorrere dal 25 dicembre 2019, saranno. Ilcon une pagamento mensile posticipato a partire dal 25 agosto 2019. Per quel che riguarda il collocamento invece, tali obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori qualificati e il termine di sottoscrizione è fissato per il 30 novembre 2019.Le obbligazioni saranno sottoscrivibili a far data dall'11 luglio fino al 24 luglio e saranno emesse in data 25 luglio. Scadenza prevista per il 25 dicembre 2020.