Appuntamenti e scadenze del 10 luglio 2019

(Teleborsa) -ANIA - Assemblea 2019 - Il Presidente della Repubblica, Mattarella sarà all'Assemblea 2019 dell'ANIA, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici all'Auditorium Conciliazione a RomaBanca d'Italia - Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; L'economia italiana in breveBank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteTesoro - Asta BOT- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntivePersonale domestico - Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-04-2019 / 30-06-2019.Fondo Mario Negri e Besusso - Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Aprile-Giugno 2019.Italy - China Financial Forum 2019 - Si svolge a Palazzo Marino, Milano e interverranno: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Giovanni Tria, Ministro dell’economia e delle finanze, Liu Kun, Ministro delle finanze della Repubblica Popolare Cinese e Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti