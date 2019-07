Clima, svolta green della Francia: ecotassa su biglietti aerei dal 2020

(Teleborsa) - Lamette il turbo per rispondere e contrastare iL'amministrazione guidata dal Presidenteha infatti annunciato l'introduzione, a partire dalsui biglietti aerei dei voli in partenza dalla Francia, fatta eccezione per quelli verso la Corsica, i territori francesi d'Oltremare e le corrispondenze aeree. A dare l'annuncio il ministro dei Trasporti,La misura, decisa nel quadro del secondo Consiglio di Difesa Ecologico riunito all'Eliseo, verrà inclusa nella legge finanziaria del 2020 e si applicherà a tutte le compagnie aeree.che si applica solo, sarà dieuro in classe economica per i voli interni ed europei, dper i voli in business, diin classe economica e dis. Secondo le previsioni dell'esecutivo, dovrebbe portare nelle casse dello Stato un tesoretto digià a partire dal 2020. Entrate che, ha precisato Borne, verranno usati per- Un'accelerazione repentina per molti dettata ancheche alle elezioni UE delsi è issato -a sorpresa - altirando la volata alla promessadella