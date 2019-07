Pace fiscale due, tensione Lega-CinqueStelle

(Teleborsa) - Neanche il tempo di tirare unper aver scongiurato lanel Governo torna a salire l'asticella dellaA riaccendere la miccia dello scontro tra le due anime dell’esecutivo, il piano proposto dal Sottosegretario all’Economia,che punta ad introdurre unaIl decreto fiscale dell’anno scorso ha avuto dei risultati assolutamente ottimi, con trentotto miliardi di cartelle lavorate, ventuno miliardi di incassi previsti e un milione e settecentomila contribuenti che hanno aderito alla pace fiscale. Anche per questo stiamo scrivendo la ‘pace fiscale due’iniziando tutta una serie di elaborazioni”, ha detto a Sky Tg24 Economia il Sottosegretario leghista parlando delle pNello specifico, il Carroccio lavora aper venire incontro ai contribuenti in difficoltà (si salda pagando il 16% il 20% o il 35% e si cancellano non solo sanzioni e interessi ma anche il debito originario). Tra le ipotesi al vaglio dei tecnici della Lega anche il rilancioda sempre osteggiato. E proprio per aggirare l’accusa di nuovi, il Carroccio starebbe lavorando a unaper far emergere redditi non dichiarati maL’affermazione del Sottosegretario ha fatto scattare i malumori dei colleghi Cinquestelle, che all’apertura della Lega a una nuova pace fiscale mettono subito un- "– si affrettano a far sapere fonti M5S –. Piuttosto bisogna intensificare la lotta, fino al carcere, contro i grandi evasori. Non è giusto che a pagare le tasse di chi ha evaso arricchendosi alle spalle del paese siano famiglie e classe media.Insomma, la questione è delicata e il copione ancora tutto da scrivere. Ilsottolinea ancora Bitonci è: “Abbiamo fatto un tavolo la settimana scorsa, ne faremo uno tra un paio di giorni e gli uffici stanno elaborando alcuni modelli” a partire di quello per la flat tax al 15% “sui redditi medi”, perché