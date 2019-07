Wall Street positiva. Effetto Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street dopoche ha riferito come molti banchieri centrali ritengano che "si siano rafforzati i motivi che favoriscono un abbassamento del tassi, a causa delle forze che agiscono controcorrente nell'economia".nel pomeriggio sono attese le statistiche sulle vendite e scorte all'ingrosso, e gli stock settimanali di petrolio. Già sono stati pubblicati i numeri sulla richiesta di mutui che hanno evidenziato un calo nell'ultima settimana conclusasi il 5 luglio.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,52% a 26.923,41 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.996,34 punti. In rialzo il(+0,93%), come l'S&P 100 (0,6%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,06%),(+0,95%) e(+0,94%).Al top tra i(+1,44%),(+1,15%),(+1,14%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,76%.Al top tra i, si posizionano(+4,04%),(+3,68%),(+3,41%) e(+3,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,61%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%.