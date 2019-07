SACBO celebra il 50ennale della missione Apollo 11

(Teleborsa) -celebra il 50ennale della missione Apollo 11 scegliendo un giorno particolare, il 16 luglio, data di inizio del viaggio spaziale che nel 1969 condusse i primi uomini sulla Luna e che esattamente un anno dopo sarebbe stata posta in calce all’atto costitutivo della società di gestione dell’aeroporto.” è il titolo dell’evento promosso in collaborazione con il, che si terrà Martedì 16 luglio 2019 alle ore 21 nello spazio sottostante Palazzo della Ragione in piazza Vecchia, e aprirà la serie di iniziative scientifiche e culturali del programma “50 anni sulla Luna” previste nella città di Bergamo fino al 21 luglio.L’astronauta, primo europeo a bordo della stazione spaziale internazionale, dialogherà con il giornalista scientifico Eugenio Sorrentino, ripercorrendo l’epopea dell’impresa lunare che ha segnato la storia dell’umanità e traguardando il futuro dell’esplorazione lunare che prevede la creazione di una base orbitale e il ritorno di astronauti sulla superficie selenita.Una serata particolare, scandita da fortunate coincidenze astronomiche e non solo. Il 16 luglio, giorno di plenilunio, sarà contrassegnato da un’eclissi lunare parziale con il cono d'ombra della Terra che oscurerà per circa due terzi il nostro satellite naturale. Un fenomeno che coinciderà con l’intervallo della serata imposto dall’appuntamento con i 100 rintocchi del Campanone.Infatti, la Luna entrerà nell'ombra alle 22:01 e qualche manciata di secondi. Immagine suggestiva che, grazie alla collaborazione offerta, sarà proposta sullo schermo e commentata, prima di completare la discussione sull'importanza dei programmi spaziali che dal passato ci proiettano nel futuro.In occasione del 50ennale della conquista della Luna, SACBO e il Comune di Bergamo hanno predisposto la proiezione del disco lunare sulla facciata del Palazzo della Ragione dal 16 al 20 luglio.