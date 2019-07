UniCredit premiata da Euromoney con cinque Awards for Excellence

UniCredit

(Teleborsa) - Nuovi importanti riconoscimenti per, che ha ottenuto cinque prestigiosi premi assegnati da, una delle piùautorevoli riviste finanziarie internazionali.Nel corso della cerimonia per la consegna degli Euromoney's Awards for Excellence - edizione 2019 - che si è tenuta ieri sera (10 luglio 2019) a Londra, l'istituto di Piazza Gae Aulenti è stato incoronato"UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo, e riceviamo questi cinque premi come un'unica squadra", ha commentato, Amministratore Delegato dell'istituto di credito italiano.