Mediaset, Confalonieri: rapporto con Vivendi non è cambiato

Mediaset

Vivendi

(Teleborsa) - Non è cambiato nulla nel rapporto tradopo il lancio del Polo Europeo . Lo ha assicurato, Presidente del Biscione a margine dell' Assemblea per il centenario dell'ABI , dichiarando ai giornalisti che la "posizione con Vivendi è sempre quella. Non cambia nulla".Confalonieri non ha voluto aggiungere altro in merito alla fusione con Mediaset Espana, che porterà alla nascita della holding denominata MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. che avrà sede in Olanda, in grado di competere su un piano di parità in un settore sempre più dominato da imprese globali.