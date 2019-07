Giuseppe Gaudiello a TLB: "L'industria italiana è ancora un'eccellenza"

(Teleborsa) -rappresenta le aziende che operano in Italia nel settore del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico urbano elettrificato."Tutti i principali indicatori mostrano che. Credo che valga la pena fissare la nostra attenzione in questo momento sull'andamento del mercato in Italia visto che Assifer rappresenta l’insieme di tutte le aziende piccole, medie e di grandi dimensioni che lavorano in Italia.Per quanto riguarda la rete ferroviaria possiamo ancora una volta distinguere due sottosistemi: quello legato al materiale rotabile e l’altro legato all'infrastruttura fissa.e quindi facilitare la mobilità pendolare all'interno dei grandi nuclei urbani e delle principali regioni italiane. Questo segmento di attività, perché rispetto ai piani di investimento del principale operatore, che è, molto chiari nelle loro linee guida e che descrivono chiaramente qual’è il disegno evolutivo dell’infrastruttura,PurtroppoPer quanto riguarda il trasporto di mobilitàdobbiamo purtroppo segnalare che, a parte il caso virtuoso della città di Milano indipendentemente dal colore dell’Amministrazione e che la nostra è un’Associazione di categoria che per definizione lavora con chiunque,Viceversa dobbiamo rilevare cheBisogna intendersi su qual'è il significato che in tempi moderni bisogna dare alla parolaapplicato in un contesto industriale. Le nostre aziende sono piccole e medie, e come tali, con una proprietà che compiutamente ancora legata a persone che risiedono e che vivono in Italia e che in loco sviluppano la loro attività. Ma ci sono anche aziende di medie e grandi dimensioni che sono ovviamente delle multinazionali o che sono società che hanno presenze in tanti paesi.Fatta questa premessa,. Una situazione di potenziale crisi o di difficoltà nel mercato domestico, è destinata a riverberarsi anche nell'export.L’industria ha reagito bene, ha sviluppatoDobbiamo continuare ad avere la possibilità di investire in ricerche e sviluppo qui in Italia se vogliamo essere di successo anche all'estero"."Noi come cittadini rileviamo l’arretratezza del nostro sistema di trasporto, a parte la mirabile eccezione dell’Alta Velocità ferroviaria del sistema di trasporto nel suo complesso qui in Italia. Trasporto non solo passeggeri, ma anche merci.Noi prima abbiamo parlato del trasporto all'interno delle grandi città e dell’ammodernamento delle reti pendolari, per la parte di infrastruttura fissa.: tutto questo insieme di esigenze dovrebbe trovare una compiuta rappresentazione in un organico piano di un trasporto nazionale,"Io mi occupo di tecnologie nella mia azienda di provenienza, dopo essermi occupato di business. Il sistema italiano è un’eccellenza, è stato trainato nel passato dagli investimenti nell'Alta Velocità. Normalmente di tende a identificare l’investimento nell’Alta Velocità con infrastrutture di opere civili come ponti, gallerie. In realtà questo è quello che si vede.Queste tecnologie sono quelle che saranno poi impiegate, cioè la rete che noi tutti normalmente come pendolari utilizziamo, e che vengono utilizzate anche per i sistemi metropolitani.