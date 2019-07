Banche, ABI: tassi di interesse ai minimi storici

(Teleborsa) -che al 30 giugno 2019 vedono(contro l'1,85% di maggio 2019 e il 5,72% pre crisi, a fine 2007), un tasso medio sui(1,43% il mese precedente e 5,48% a fine 2007) e un(2,58% a maggio 2019 e 6,18% a fine 2007).Sono i dati che emergono dalche registra un, in leggera frenata rispetto al +1,1% di maggio.Il rapporto Abi conferma anche lasu base annua per i mutui in essere delle famiglie; di andamento opposto invece iche, nonostante tassi di interesse a livelli storicamente tra i più bassi, vedono unasu base annua dovuta, specifica Palazzo Altieri, a "una riduzione della domanda di finanziamenti".Inche a maggio 2019 si sono attestate a(-18 miliardi pari a -36%) e ai 76,8 miliardi di maggio 2017 (-44,1 miliardi pari a -57%). Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di oltre 56 miliardi (pari a -63,3%).contro il 2,93% dello stesso mese dello scorso anno, il 4,39% a maggio 2017 e il 4,89% a novembre 2015.(in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) che, con una variazione del, mentre si conferma la, cioè tramite obbligazioni, per 16 miliardi di euro in valore assoluto negli ultimi 12 mesi (pari a -6,4%). La(depositi da clientela residente e obbligazioni) risultaa giugno 2019.A giugno 2019 il(somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie) è stato dello, contro lo 0,62% nel mese precedente. In dettaglio, il tasso sui depositi è rimasto invariato dello 0,38%; quello sui PCT dell'1,68% (1,71% il mese precedente) e il rendimento delle obbligazioni in essere a 2,37% (2,37% anche a maggio 2019.