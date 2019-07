Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

chimico

utility

materie prime

petrolio

bancario

Prysmian

Enel

Tenaris

Pirelli

Saipem

Fineco

FILA

SOL

Sesa

Ascopiave

Salini Impregilo

Brembo

Piaggio

Banca MPS

(Teleborsa) -, che non si salvano dagliin Europa, dellenel mese di maggio e dalle n. Sul mercato USA, scambi negativi per loNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,122. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.422,4 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 57,15 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +193 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,59%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,72%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,77%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,54% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 24.042 punti. Leggermente negativo il(-0,5%), come il FTSE Italia Star (-0,4%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+0,87%) e(+0,63%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,67%),(-1,43%) e(-1,17%).Tra idi Milano, in evidenza(+0,79%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,70%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,99%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,74%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,10%.del FTSE MidCap,(+3,48%),(+2,42%),(+2,37%) e(+2,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,58%.Affonda, con un ribasso del 3,20%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,93%.Crolla, con una flessione del 2,72%.