(Teleborsa) - A margine della presentazione delha aperto la talk spiegando l'importanza di tutti i. A margine dell'evento ha dichiarato che l'elettrificazione delle linee è una delle priorità di questo Piano."Un piano importante perché permea tutte le attività dell'Azienda e tutte le società. Noie arrivare ad un bilancio sostanzialmente in parità in un periodo apparentemente lungo, ma la complessità impone un minimo di cautela"."Diciassette obiettivi, ognuno declinato in sotto-obiettivi che verranno minuziosamente misurati per ogni società de gruppo. L'avanzamento del piano è la misura di questi obiettivi. Tra i primi c'è l'e laddove non fosse possibile, l'abbandono del gasolio come carburante e la sostituzione con carburanti meno impattanti, il gas naturale in primis e l'idrogeno in secundis"."Assolutamente sì, non è solo un tema di Alta Velocità, anzi sono proprio i Treni Regionali quelli più impattati dal punto di vista della mancanza di trazione elettrica e dunque della sostituzione del gasolio come combustibile".