Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

telecomunicazioni

Apple

United Health

Caterpillar

Microsoft

Ebay

Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry

Fiserv

Lam Research

Netflix

O'Reilly Automotive

Dollar Tree

Paccar

(Teleborsa) -t che non riesce a farsi tirare su negli scambi dallee.in questo scenario al ribasso,che, nonostante i cali riscontrati dalla maggior parte delle compagnie a stelle e strisce rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, risultano migliori delle aspettative del consensus.All'Opening Bell quindi si muove sotto la parità il, che scende a 27.154,95 punti, con uno scarto percentuale dello 0,24%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.978,45 punti. Poco sotto la parità il(-0,38%), come l'S&P 100 (-0,2%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,05%.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,52%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,00%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,91%.Al top tra i, si posizionano(+6,00%),(+2,03%),(+1,59%) e(+1,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,40%.Affonda, con un ribasso del 2,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,09%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,06%.