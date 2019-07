Nautica, rinvio obbligo patente per unità con motori da 750cc

(Teleborsa) - Una proposta di legge, approvata oggi dall', che dispone una nuova proroga riguardo la nautica. Sono stati rinviati tutti iche richiedevano la licenza per la conduzione di unità nautiche con motore di cilindrata superiore ai, fino al 1° gennaio 2020.Una proroga che consente, a tutti quegli operatori economici che hanno investito nell'acquisto di piccole unità con motore, dii costi sostenuti potendoquesti mezzi anche a chi non ha la. Punto anche sulladegli assistenti ai bagnanti, per consentire l'abilitazione di nuovo personale e rispondere così allelavorative e del mercato di settore per l'estate.