Schroders rafforza il suo business nel segmento dei Private Asset

(Teleborsa) -cquistandone il 30% e avviando una partnership con questa. L'obiettivo, ai tempi, era rispondere al crescente interesse dimostrato dalla sua clientela istutituzionale per le Insurance Linked Securities (ILS). A partire da giugno dello stesso anno, Secquaero è poi divenuto il consulente esclusivo di Schroders per le strategie di investimento in ILS.Da quell'inizio di sei anni fa,divenendo uno tra i principali provider di soluzioni di investimento istituzionali sulle ILS.Per questo motivo, durante questo percorso di crescita, nel febbraio 2016, la multinazionale inglese ha deciso di aumentare la sua quota di partecipazione nella compagnia, portandola al 50,1% edi chiudere il cerchio, oggi, con la totale acquisizione del business.. Guidato da Dirk Lohmann e basato a Zurigo, il team che gestirà le strategie legate alle ILS opererà all’interno di Schroder Investment Management AG, che si trova in Svizzera , con il nome di Schroder Secquaero.di Schroders è di, offrendo un'ampia gamma di fondi e mandati su misura, dalle strategie di cat bond a soluzioni più ampie. Il team di ILS, che a fine giugno 2019 gestiva circa 3 miliardi di dollari di asset, è composto da 25 professionisti provenienti da società leader di ri-assicurazione, consulenza attuariale e gestione degli investimenti, con oltre 250 anni complessivi di esperienza in ambito attuariale, di modellizzazione, di sottoscrizione e di investimento.ha commentato l'operazione affermando che:nella riassicurazione e cartolarizzazione dei rischi assicurativiè stata alla base del successo della partnership, in quantoper gli investitori sofisticati che mirano ad investire in strategie sulle ILS".Al momento il