BPER perfeziona con Popolare Sondrio acquisto 39,99% di Arca Holding

(Teleborsa) -hanno perfezionato l'acquisto delle azioni di Arca Holding, complessivamente pari al 39,99% del capitale diA seguito dell'operazione,del capitale sociale di quest’ultima.: BPER ha acquistato complessivamente n. 12.154.752 azioni ordinarie di Arca Holding per un corrispettivo di 83,8 milioni; BPS ha acquistato complessivamente n. 7.844.248 azioni ordinarie di Arca Holding per un corrispettivo di 54,1 milioni.L’acquisizione è avvenuta facendo ricorso a fondi propri delle Banche.Le Banche sono state assistite dallo studio legale Legance – Avvocati Associati e dagli advisor finanziari KPMG per BPS e Goldman Sachs International per BPER.