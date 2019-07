Riforma fiscale, Conte convoca sindacati e imprese a Palazzo Chigi il 25 luglio

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio,ha nuovamente convocato a Palazzo Chigi i sindacati per discutere dellaSecondo quanto si apprende, l'incontro è fissato per il pomeriggio di giovedìnella Sala Verde.Oltre a, il Premier ha in programma una riunione anche con. Il Presidente del Consiglio, infatti, dopo l'incontro con i sindacati, vedrà alleanche i rappresentanti di- "La convocazione a Palazzo Chigi e l'avvio di un confronto tra Governo e parti sociali è per noi un, frutto anche della riuscita delle iniziative di mobilitazione promosse in questi ultimi mesi da Cgil, Cisl e Uil". Queste le parole del Segretario generale della Cgilche - prosegue il leader della Cgil - parta dai bisogni reali dei giovani, delle lavoratrici, dei lavoratori e dei pensionati. E sia in grado di affrontare i nodi economici e sociali del Paese in vista della prossima legge di Bilancio, così come rivendichiamo nella piattaforma unitaria che abbiamo già illustrato al Presidente dela partire dal, per creareavere un'idea di sviluppo basata sulla sostenibilità ambientale e sociale, rinnovare i contratti di lavoro, qualificare e riformare la Pubblica Amministrazione, estendere il diritto alla conoscenza e alla formazione, presentareche riduca le tasse a lavoratori e pensionati eDovranno esseredel confronto se si vorrà realmente risollevare ilconclude Landini.