Borse europee toniche.A Milano brillano gli industriali

(Teleborsa) -, che rivedono generosi acquisti, sulla scommessa di una politica di sostegno di Fed e BCE.Viaggia in frazionale ribasso l', che lascia sul parterre lo 0,24%. Lieve miglioramento dello, che scende fino a 198 punti, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,64%.in luce, con un ampio progresso dell'1,23%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,7%, più moderata, che riflette un aumento dello 0,44%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,71%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,89%),(+2,10%). Fra inel paniere a grande capitalizzazione si segnalano(+4,44%),(+3,20%) e(+3,09%).Bene anche la(+3,32%), dopo la conferma che Ronaldo non verrà processato per stupro.Fra i peggiori, che continua la seduta con -1,66%.Si concentrano le vendite anche su, che soffre un calo dell'1,01%.Tra i(+3,33%),(+3,14%),(+2,76%) e(+2,69%). Dal lato opposto, che segna un -2,13%,, che registra una flessione dello 0,83% e, che evidenzia un decremento dello 0,83%.