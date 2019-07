Privacy, Facebook: patteggiamento da 5 miliardi di dollari con Autorità Usa

(Teleborsa) - Laannuncerà nei prossimi giorni ilcon Facebook, che include fra l'altro, per le sue pratiche sullaLo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'annuncio potrebbe arrivare mercoledì prima della pubblicazione della trimestrale di Facebook, attesa nella stessa giornata dopoSecondo il WSJ, il patteggiamento prevede anche laper la tutela della- L'inchiesta delle autorità risale al marzo 2018, dopo lo scoppio dello scandalo dila società accusata di avergrazie a Facebook, i dati dicorrispondono aldei ricavi totali di Facebook per l'anno 2018. La società di Menlo Park ne ha già accantonati tre.Si tratta dellaa un'azienda hi-tech,quella elevata asempre in tema di violazione della privacy -è stato un vero e proprio polverone cheha investitomostrando tutta lamettere in campoper