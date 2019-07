Brillante l'indice delle società High Tech italiane (+1,75%), guizzo positivo per Tiscali

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Sesa

Ftse SmallCap

Tiscali

Piteco

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il, mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'Ilha aperto a quota 66.107,6 con un salto di 1.136,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,63%.Nel, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice tecnologia, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,04% sui valori precedenti.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,90% sui valori precedenti.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,21%.