Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) -diNonostante la maggior parte delle società che hanno presentato i risultati di periodo abbiano battuto le aspettative del mercato, prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 3.009,64 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,25%); senza direzione lo(+0,12%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,67%),(+0,45%) e(+0,44%). Il settore, con il suo -0,72%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,85%),(+1,13%),(+1,08%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,49%.In caduta libera, che affonda del 2,81%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,02%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,45%),(+4,36%),(+4,10%) e(+3,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,28%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,75%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,68%.