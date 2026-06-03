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Pioggia di vendite a Wall Street su tensioni USA-Iran

Scontri in Medio Oriente spingono il petrolio e aumentano i timori sull'inflazione

Commento, Finanza
Pioggia di vendite a Wall Street su tensioni USA-Iran
(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, mentre risale il prezzo del petrolio in scia all'incertezza sull'esito dei negoziati USA-Iran dopo i nuovi attacchi nel Golfo.

Il Dow Jones accusa una flessione dello 0,79%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l'S&P-500, che retrocede a 7.567 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,36%); con analoga direzione, in rosso l'S&P 100 (-0,77%).

I dati economici pubblicati nelle ultime ore mostrano che l'attività del settore dei servizi negli Stati Uniti è accelerata a maggio. Molte aziende hanno aumentato gli ordini e ricostituito le scorte per prevenire possibili carenze e rincari legati al conflitto con l'Iran. L'attenzione degli operatori è ora rivolta al rapporto sul mercato del lavoro in uscita venerdì, considerato cruciale per valutare le prossime mosse della Federal Reserve. I mercati continuano a prevedere tassi di interesse invariati per il resto dell'anno, ma stanno aumentando le probabilità di un ulteriore rialzo di un quarto di punto percentuale.

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+2,32%), beni di consumo per l'ufficio (+1,13%) e sanitario (+0,90%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori finanziario (-1,41%), informatica (-1,38%) e beni di consumo secondari (-1,13%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar (+2,08%), Amgen (+1,96%), United Health (+1,81%) e Sherwin Williams (+1,79%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su IBM, che continua la seduta con -7,60%.

Pesante Salesforce, che segna una discesa di ben -4,56 punti percentuali.

Spicca la prestazione negativa di Microsoft, che scende del 3,25%.

Verizon Communication scende del 3,03%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Qualcomm (+5,12%), Marvell Technology (+4,98%), Western Digital (+4,76%) e Fastenal Company (+3,80%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Datadog, che ottiene -7,85%.

Seduta negativa per Charter Communications, che scende del 6,58%.

Sensibili perdite per Atlassian, in calo del 6,32%.
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