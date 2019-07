Carige, salvataggio più vicino: raggiunta l'intesa tra Fitd e Cassa Centrale Banca

(Teleborsa) -. Le indiscrezione dei giorni scorsi hanno infatti trovato conferma e nell'ultimo giorno disponibile, come da richiesta della BCE, è arrivato, istituto centrale delle banche popolari del Trentino.Dopo la tensione e con il rischio che saltasse tutto, è arrivata l'intesa che prevede ilcosì suddivisi:, di cui poco meno del 10% riservata a Ccb per un totale di circa 70 milioni, eche vedrebbe Cassa Centrale Banca impegnata per circa 100 milioni, accanto a Credito Sportivo e a Medio Credito Centrale.L'accordo è il preludio al salvataggio di Carige, secondo le direttive richieste dall'Eurotower: trovati i 900 milioni richiesti e un nuovo socio industriale, con la cessione dei crediti deteriorati, ora bisogneràche potrebbe arrivare già la prossima settimana. L'autorità di vigilanza dovrò infatti vagliare il piano e dare il suo assenso alla ristrutturazione dell'istituto ligure.Altro tassello che ancora deve trovare il giusto incastro riguarda il r, al momento primo azionista forte di un. A loro infatti sarà richiesto di prendere parte all'aumento di capitale e comunque il loro apporto sarà decisivo visto che ilAnche iin una nota unitaria hanno insistito "sulla necessità che tutti i soggetti coinvolti nella capitalizzazione" della banca, su cui dovrà deliberare l'assemblea nella quale sarà decisivo il voto della famiglia Malacalza, "si esprimano formalmente con la chiarezza dovuta e che lavorino per una soluzione che vada nella direzione di garantire continuità aziendale e occupazionale al Gruppo Carige e che consenta alle Banche del Gruppo di continuare a fare le Banche".