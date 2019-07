Carige, si lavora per formalizzare proposta non vincolante

(Teleborsa) -ed il(FITD) sono al lavoro perdella banca genovese, dopo l'intesa di massima raggiunta , che vede la Bcc trentina entrare nell'operazione nella veste di pivot industriiale.L'complessivo richiesto dalla vigilanza bancaria ammonta a, di cui 700 milioni in aumento di capitale e 200 in Bond subordinati Tier 2. Si sta lavorando, per, data ultima indicata dalla BCE per il salvataggio.Stando alla bozza dell'accordo raggiunto,dovrebbe sottoscrivere, mentre il Fondo interbancario (FITD) ha già approvato la conversione di 315 milioni di Bond subordinati in portafoglio dello Schema Volontario e garantirà la restante parte dell'aumento di capitale. Altridovrebbero essere sottoscritti da altri, fra cui figurano Amissima, Cattolica e Mediolanum.Frattanto, è in calendario domani il CdA del Credito Sportivo, la cui quota di partecipazione è inversamente proporzionale all'interesse dei privati, mentre CdA e comitato di gestione del Fondo interbancario sono in calendario il 30 luglio prossimo.