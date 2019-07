Mondadori, ok Antitrust a cessione Mondadori France

Mondadori

Reworld Media

(Teleborsa) - Arriva l'autorizzazione che darà il via libera all'operazione di cessione controllata di. L', il corrispettivo dell'italiana, ha dato l'autorizzazione per la cessione del gruppo francese dellaIls'impegna a cedere una testata a scelta fra "" e "", le parti hanno concordato di integrare la struttura del corrispettivo dell'operazione, pari a 70 milioni di euro, al quale si aggiunge undi euro."A seguito di tali sottoscrizioni - spiega il Gruppo - Arnoldo Mondadori Editore deterrà una partecipazione in Reworld Media; il miglioramento stimato della posizione finanziaria netta del Gruppo Mondadori sarà pari a circa, in incremento rispetto a quanto comunicato lo scorso 19 aprile".