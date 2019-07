Tria, IVA: stiamo lavorando per evitare aumento

(Teleborsa) -tanti gli argomenti toccati dal Ministro dell'Economianel corso di un'intervista a SkyTg24.Alla domanda se confermasse ilha detto:. Nella risoluzione al Def - ha precisato il titolare del Mef- "il Parlamento ha chiesto al Governo di rispettare i saldi di finanza pubblica- Guardando alla manovra, il Ministro ha precisato cheaggiungendo che il rapporto deficit/Pil il prossimo anno non sarà all’1,8% e che non è stato fissato un obiettivo con Bruxelles, con l’impegno di ridurre il saldo strutturale. Sempre restando in tema UE, Tria ha ribadito cheSul fronteha spiegato: per fermare il progetto "ci vuole una nuova legge in Parlamento, siccome non vedevo una maggioranza a favore dello stop alla Tav,Altro tema caldo la: "Non c'è nessuna flat tax nel senso di un- ha detto parlando della prossima manovra - si va nella direzione di diminuire iLa scelta è su qualidel salario minimo e comunque "non è che lo Stato deve coprirlo", ha risposto così il Ministro alla domanda sui costi per sostenere la misura. "Si può vedere come facilitare in via transitoria" la sua applicazionene terremo conto nel