Piaggio, nel semestre aumenta l'utile e si riduce il debito

Piaggio

(Teleborsa) - Il Gruppochiude i primi sei mesi del 2019 conche sono stati pari a 817 milioni di euro,rispetto ai 729,6 milioni di euro registrati nel primo semestre 2018 (+10,7% a cambi costanti).L' Ebitda consolidato di 134,3 milioni di euro, è in crescita del 15,2% (+15% a cambi costanti) rispetto ai 116,6 milioni di euro registratial 30 giugno 2018.L'Ebitda margin è pari al 16,4%, il valore più alto mai registrato nel periodo di riferimento dal 2006 (data dell'IPO) (16% al 30 giugno 2018). Escludendo gli effetti dell’IFRS 16, l’Ebitda al 30 giugno 2019 sarebbe pari a 130,6 milioni di euro.Il(Ebit) è stato pari a 75,1 milioni di euro, in crescita del 21,3% rispetto ai 61,9 milioni di euro del primo semestre 2018. L’Ebit margin è pari al 9,2% (8,5% al 30 giugno 2018). Escludendo gli effetti dell’IFRS 16, l’Ebit sarebbe pari a 74,8 milioni di euro.Ildel periodo è stato pari a 62,8 milioni di euro, in crescita del 29,5% rispetto a 48,5 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2018. Le imposte di periodo sono state pari a 28,3 milioni di euro, con un’incidenza del 45% sul risultato ante imposte.L’consuntivato dal Gruppo Piaggio al 30 giugno 2019 è stato di 34,6 milioni di euro, in crescita del 29,6% rispetto a 26,7 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2018.L’(PFN), escludendo gli effetti negativi (pari a 20 milioni di euro) derivanti dell’adozione del principio contabile IFRS 16, risulta pari a 398 milioni di euro,per 33,4 milioni di euro rispetto a 431,4 milioni di euro al 30 giugno 2018 e in miglioramento per 31,2 milioni di euro rispetto a 429,2 milioni di euro al 31 dicembre 2018.Considerando l’adozione dell’IFRS 16, l’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2019 risulta pari a 418 milioni di euro, in miglioramento per 13,3 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2018 e di 11,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2018.del 2019 il Gruppo ha(304.000 nel primo semestre del 2018), registrando ricavi consolidati per 817 milioni di euro. Nel periodo il Gruppo ha registrato una crescita dei volumi di vendita in tutte le aree geografiche, con un forte incremento in particolare dell’area Asia Pacific due ruote (+20,2%), seguita dall’area Emea e Americas (+6,7%) e dall’India (+0,5%).Quanto all', Piaggio conta di "generare unacon una forte attenzione all'efficienza dei costi e degli investimenti, nel rispetto dei principi etici fatti propri dal Gruppo".