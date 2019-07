Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

tecnologia

vendite al dettaglio

viaggi e intrattenimento

materie prime

bancario

petrolio

STMicroelectronics

Saipem

Diasorin

UBI Banca

Unicredit

Banco BPM

Maire Tecnimont

Inwit

Italmobiliare

Carel Industries

Banca MPS

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.I mercati guardano alladopo che Mario Draghi ha fatto sapere che l'istituto di Francoforte attenderà di vedere le prossime proiezioni su PIL e inflazione prima di adottare nuove misure di politica monetaria.Sul Forex, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,115. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.417,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,66%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +192 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,56%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,21%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,20%. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia., che scambia con un calo dello 0,47% sulIn luce sul listino milanese i comparti(+1,55%),(+0,65%) e(+0,56%).Nel listino, i settori(-1,84%),(-0,91%) e(-0,68%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+1,99%),(+0,85%) e(+0,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,17% eche scende dell'1,63%. Calo deciso anche per, che segna un -1,51%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,91%),(+2,52%),(+1,98%) e(+1,82%). Giù, invece,, che prosegue le contrattazioni a -2,52%.