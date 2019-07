Mediobanca, nel 2014-2018 57 miliardi i dividendi dei grandi gruppi italiani

Eni

(Teleborsa) - Nel 2014-2018 i dividendi dei grandi gruppi italiani hanno raggiunto i 57 miliardi, conedcome capifila., che raccoglie i, mettendoli a confronto con quelli dei concorrenti europei.Quella degli investimenti da Moncler, Salvatore Ferragamo,. In generale gli investimenti sono calati dello 0,5% rispetto al 2014. Nel 2018 i grandi gruppi hanno investito in azioni proprie otto volte in più rispetto al 2014; rapportata agli investimenti materiali, tale spesa aumenta dallo 0,3% nel 2014 al 2,1% nel 2018.Nel 2018, in aumento del +3,3% sul 2017.Fondamentali le esportazioni (+6%), debole la domanda interna (+0,2%). I, complice anche una crescita dei ricavi del +7,5% sul 2017 legata al prezzo del greggio.che genera il 26,8% del giro d'affari totale. Proviene prevalentemente dal terziario la quota restante.l (73,1 mld), i due principali gruppi industriali italiani,, seguite daItaly (27,2 mld) e(25,6 mld).L'occupazione dei 42 grandi gruppi aumenta (+2,7% sul 2017), ma solo all'estero (+12,2%) e non in Italia (-0,5%).(EBIT margin al 13,5% contro il 10,8%) soprattutto per l'impatto del comparto energetico (14%).(4,7%), con, DiaSorin e Moncler sul podio. Irraggiungibili le performance dei "monopolisti" delle reti(55%) e(51,4%).Settimo posto per il primo gruppo manifatturiero,(1,7 mld), seguito da Prada (1,5 mld).