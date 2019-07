Il comparto tecnologico a Milano si è mosso verso il basso (-2,03%), flessione scomposta per Tiscali

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha chiuso la giornata a quota 63.788,1, perdendo -1.319,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 547, dopo un avvio di sessione a 556.Tra i titoli del, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,14%.Tra le medie imprese quotate sul, chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,38%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,12%.Tra le azioni del, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,88% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,55%.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,94%.