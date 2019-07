RCS Mediagroup, utile 1° semestre a 38,4 milioni

RCS Mediagroup

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno conpari a, inrispetto all'anno precedente. Ievidenziano unacrescita di circa il 4% rispetto al pari periodo del 2018, mentre icalano a 197,9 milioni rispetto ai 206,1 milioni del pari periodo 2018. Lacomplessiva sui mezzi on-line si attesta a 61,8 milioni di Euro, in crescita di circa il 3,7% rispetto al pari dato del primo semestre 2018. Isono pari a 199,8 milioni e si confrontano con ricavi editoriali dei primi sei mesi del 2018 pari a 212,5 milioni.L' EBITDA si attesta a 84,1 milioni con un decremento dell'1,2%. Senza considerare gli effetti del nuovo principio contabile, l’EBITDA, pari a 71 milioni, segna un decremento di 12,1 milioni – dovuto anche all’effetto degli oneri non ricorrenti netti (-1,2 milioni) – rispetto agli 83,1 milioni dei primi sei mesi del 2018. L’EBIT è pari nel semestre a 58,3 milioni di Euro. Escludendo gli effetti dell’IFRS 16 (1,4 milioni) si evidenzia un decremento di 8,9 milioni determinato dall’andamento dell’EBITDA, solo in parte compensato da minori ammortamenti (3,2 milioni).I conti evidenziano undi Gruppo di(positivo per 45,4 milioni al 30 giugno 2018). Senza considerare gli effetti dell’IFRS 16, sarebbe pari a Euro 38,8 milioni.L’indebitamento finanziario netto si attesta a 177,5 milioni (-10,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2018).