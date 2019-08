Azimut, utile primo semestre a 171 milioni (+136%)

Azimut

(Teleborsa) - Il primo semestre del grupposi è chiuso conconsolidati pari a 485,9 milioni (rispetto a 375,7 milioni nel 1H18). Il Reddito operativo consolidato è stato di 191,5 milioni (98,8 milioni nel 1H18) mentreconsolidato si è attestato a 171 milioni (72,6 milioni nel 1H18)."L’intenso lavoro che il management team e tutto il Gruppo hanno svolto ci ha permesso di conseguire il miglior risultato semestrale della nostra storia in termini di ricavi e il secondo per utile netto. In particolare- ha commentato Pietro Giuliani, Presidente di Azimut -. I 300 milioni di utile netto che faremo quest’anno sono un punto di partenza su cui costruiremo la futura crescita del Gruppo, che comunicheremo al mercato entro il primo semestre del 2020 attraverso il nuovo piano industriale quinquennale. Centrale sarà il contributo dei consulenti finanziari, wealth manager e dei team di gestione globale, i quali hanno generato per i clienti una performance media ponderata netta del +6,9% da inizio anno.".