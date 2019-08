Fed taglia i tassi, Powell: "Non è inizio lungo ciclo". Trump deluso

(Teleborsa) - Come da copione: la Banca centrale Usa ha tagliato iportandoli aldeciso a dicembre.La Federal Reserve ha inoltre interrotto, con due mesi di anticipo, la politica di riduzione degli assets acquistati con le tre fasi di, riprendendo il reinvestimento dei titoli in scadenza.Sul futuro, in conferenza stampa, il Governatore Jeromenon ha voluto invece sbilanciarsi. Il taglio dei tassiai mercatima non è nemmeno l'unico che potrebbe esserci, ha spiegato ribadendo che tutto dipenderà dal quadro economico e dai rischi che arrivano dall'estero.Un annuncio che ha deluso, che preme da tempo per unaCosì il presidente Usa che avrebbe voluto un"Ciò che il mercato voleva sentire da Powell e dalla Federal Reserve era che questo era l'inizio di un lungo e aggressivo ciclo di riduzione dei tassi che avrebbe tenuto il passo della Cina, l'Unione Europea e altri Paesi in tutto il mondo ....", ha twittato, ancora una volta polemicamente, il Tycoon.che non avrebbe dovuto esserci- perché non c'è inflazione.ha concluso.