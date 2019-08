Mercatone Uno, al MiSE incontro tra sindacati e commissari

(Teleborsa) -Si è concluso al MiSE l'incontro di 'carattere informativo' tra Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e i commissari straordinari."Delusione da parte dei sindacati per l'assenza del Mise, che continuano a ritenere indispensabile, ed a cui più volte è stata richiesta la convocazione del tavolo di crisi" -- "Sul tavolo la necessaria attività di ricognizione effettuata dall'organo collegiale sorteggiato un mese fa e il bando per la cessione pubblicato.Nei prossimi giorni verrà definita la data room dove saranno inseriti tutti i dati finanziari del complesso aziendale in vendita."I commissari "hanno informato i sindacati dellarispetto alle figure professionali dedicate alle attività di ricognizione amministrativa e sugli assets aziendali del perimetro oggetto dell'operazione.. Una cifra esagerata se si tiene presente che i lavoratori sono 20 circa."Il tavolo è aggiornato al. I sindacati chiedono che "la sede del confronto sia istituzionale per assicurare maggiori garanzie di trasparenza."