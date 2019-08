Sole 24Ore, utile 1° semestre per 1,7 milioni

Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Torna in utile il. Dopo lanello stesso periodo del 2018, la società annuncia per il semestre un, mentre isono stati pari a, in calo del 6,7%. Migliora di, con il patrimonio netto consolidato di 39,4 milioni in aumento rispetto ai 38,4 di Gennaio 2019.Il Gruppo editoriale, inoltre, annuncia di aver: l'ufficialità si è avuta dopo che iha deciso di firmare un, che ha come oggetto ladetenuta dal Sole 24 Ore in Business School 24. Accordo che si colloca nel processo di cessione da parte del Sole 24Ore di Business School che vede il Gruppo, ad oggi, aver incassato une vanta una componente di pagamento differito pari adi euro. Il, di cuidella cessione eLa cessione, come annuncia il Gruppo, è unacon l'assegnazione del ramo Eventi da Business School 24 a una società interamente posseduta dal Sole 24Ore e, al suo termine,mentre Business School 24 sarà interamente posseduta da Education Acquisition. Nel piano industriale 2019-2022, tuttavia,e le maggiori entrate di cassa andranno a supporto degli investimenti già previsti e delle nuove iniziative per lo sviluppo del business.