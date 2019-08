Wall Street crolla dopo nuovi dazi a Cina

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street scivola e chiude in forte calo dopo che il Presidente Trump ha annunciato nuovi dazi per la Cina. Illascia sul parterre l'1,05%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che chiude la giornata a 2.953,56 punti. Leggermente negativo il(-0,61%), come l'S&P 100 (-0,9%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,32%),(-2,28%) e(-1,98%).Tra i(+1,37%),(+1,31%),(+0,84%) e(+0,66%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,89%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,72%.Sensibili perdite per, in calo del 3,41%.In apnea, che arretra del 2,64%.(+7,60%),(+3,01%),(+2,97%) e(+2,27%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,50%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,22%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,88%.Affonda, con un ribasso del 4,35%.