Al via il bando per i lavori al Costa d’Amalfi

(Teleborsa) - Pronto il, destinato a finire in orbita, la società di gestione dello scalo di Napoli Capodichino, una volta attuata la fusione per incorporazione prevista entro l’anno in corso e che darà vita al nuovo sistema aeroportuale della Campania.Il bando, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale e sulla Gazzetta Europea, riguarda l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori previsti per la Fase 1 del Programma degli interventi preliminari, vale a dire le opere idrauliche sui corsi d’acqua e la sistemazione delle aree circostanti il sedime aeroportuale.. I fondi per la realizzazione dei primi interventi sono quelli stanziati dal decreto Sblocca Italia, che hanno scadenza il 31 dicembre 2019. In seguito saranno attuati, l’adeguamento dell’aerostazione, la realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture di collegamento viarie.