Agcom, consultazione pubblica sui blocchi di chiamata e trasparenza in bolletta

(Teleborsa) -avvia unasuie la. L'Autorità ha aggiornato l'elenco delle numerazioni per le quali gli utenti possono richiedere il, in modo da non incorrere inIl provvedimento definisce, inoltre, ilche gli operatori sono tenuti a fornire nel documento di fatturazione, con l'obiettivo di rendere laper l'utente, non solo al fine del controllo della spesa, ma anche per la