Giù Milano insieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

tecnologia

beni per la casa

beni industriali

Moncler

STMicroelectronics

CNH Industrial

Leonardo

Banca Ifis

doValue

ERG

RCS

Datalogic

Sesa

Biesse

Tinexta

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini dopo la pesante seduta delle principali piazze asiatiche . I mercati finanziari risentono dell'acuirsi delle tensioni commerciali tra USA e Cin a dopo i nuovi dazi su Pechino annunciati dal Presidente USA Donald Trump.va segnalato l' aggravarsi della crisi del settore manifatturiero dell'Eurozona , che frena la crescita. In Italia, invece, cala la disoccupazione ma il PIL ristagna , rivela l'Istat nella nota mensile sull'andamento del'economia italiana.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,31%. L'continua gli scambi a 1.456,4 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,09%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 54,9 dollari per barile, con un calo dell'1,37%.Invariato lo, che si posiziona a +203 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,51%.in caduta libera, che affonda dell'1,58%, pesante, che segna una discesa di ben -2,04 punti percentuali, seduta drammatica per, che crolla dell'1,78%.; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 22.705 punti, in calo dell'1,12%. In rosso il(-0,84%), come il FTSE Italia Star (-1,1%).Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,15%),(-2,84%) e(-2,10%).In questaper Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -4,11%.Sensibili perdite per, in calo del 3,61%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,42%.In apnea, che arretra del 3,36%.Tra i(+5,07%),(+2,32%),(+1,94%) e(+1,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,79%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,40%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,40%.Affonda, con un ribasso del 2,89%.