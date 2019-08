Manovra, Conte: "Ora la fase 2 con patto per la crescita"

(Teleborsa) -, a partire da unSono le dichiarazioni con cui il premier Giuseppe Conte ha aperto il terzo incontro con le parti sociali a Palazzo Chigi, chiarendo quali saranno i temi centrali dell'azione di governo.All'incontro hanno partecipato il segretario generale della Cgile della Uil, mentre per la Cisl è presente il segretario generale aggiunto. Per il governo sono presenti anche il vicepremier, il ministro dell'Economia, il ministro della Salutee il nuovo ministro della famiglia, oltre ai viceministri all'Economia(M5S) e(Lega).Dopo la prima fase, "concentrata sul contrasto al profondo disagio sociale che ha interessato le fasce più deboli della società, in seguito alla crisi economica",: "la tutela della sicurezza sociale, le politiche attive del lavoro e la formazione, un quadro fiscale e normativo favorevole alla competitività e, infine, il sostegno agli investimenti privati e pubblici".", ha aggiunto Conte, ricordando che "il potere d'acquisto delle famiglie ha subito una sensibile contrazione" e che "bisogna".Per questo, il governo vuole "" che ". Bisogna incidere sul cuneo fiscale per dare vantaggio ai lavoratori e ai pensionati", ha sottolineato il premier che ha ricordato come i "salari netti hanno perso 5000 euro nel decennio e i redditi familiari sono fermi ai redditi del 2009".Durante il vertice, Conte ha poi annunciato un: nel mese di agosto si terranno incontri di governo per portare avanti il percorso preparatorio.