Tinexta prosegue la crescita nel primo semestre

Tinexta

(Teleborsa) - Scelte strategiche vincenti per, che ha chiuso i primi sei mesi dell'anno con risultati operativi positivi. Il Gruppo che opera nelle tre aree di business Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services, ha chiuso la prima metà del 2019 con, EBITDA di 32,4 milioni di Euro, pari al 25,6% dei ricavi, e un, pari al 11,1% dei ricavi. L’EBITDA adjusted, calcolato al lordo dell’accantonamento di dimensione straordinaria di 3,3 milioni di Euro, ammonta a 35,7 milioni di Euro, pari al 28,2% dei ricavi.L'Amministratore Delegatoha espresso soddisfazione per i risultati: "Nel primo semestre il Gruppo ha continuato a crescere riportando un incremento delle vendite e della redditività in linea per il conseguimento degli obiettivi a lungo termine. Inoltre, ha intrapreso attività volte ad implementare un nuovo modello operativo di Gruppo che consentirà la realizzazione di sinergie sia in termini di generazione di nuovi ricavi da cross-selling che di efficienza dei costi".