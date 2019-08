Gruppo Green Power, dimissioni dopo accordo con Alperia

Gruppo Green Power

(Teleborsa) -S.p.A. (GGP) rende noto che, in esecuzione dell’ accordo siglato ieri (6 agosto 2019) con Alperia spa , in data odierna sono pervenute alla società le, del vice presidente del consiglio di amministrazione, del sindaco supplente, con effetto dalla data di riunione dell’assemblea che nominerà i nuovi componenti dell’organo amministrativo.Si informa che hanno rassegnato le dimissioni i membri dell’ODV, Giangiacomo Indri Raselli, Elena Barellas e Valentina Valenti.Si comunica, infine che sono pervenute le dimissioni di Matteo Giovanditto quale amministratore unico della controllata SC Bluepower Connection srl, di Anteo Sillian quale amministratore unico della controllata Soluzioni Green srl, con effetto dalla data di riunione dell’assemblea che nominerà i nuovi componenti dell’organo amministrativo.Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), impresa attiva in Italia nel settore delle energie rinnovabili, si occupa prevalentemente di commercializzazione di servizi e prodotti per la vendita e installazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici, accumulatori di energia, sistemi ibridi di riscaldamento, pompe di calore per A.C.S. e di soluzioni e prodotti per l’efficientamento energetico e la mobilitàsostenibile per il segmento domestico e B2B.