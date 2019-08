Unicredit, Mustier: banca pronta per ogni scenario

Unicredit

(Teleborsa) - "Siamo pronti per il bel tempo, ma anche per il cattivo tempo", ha dichiarato, Amministratore Delegato di, in occasione della presentazione dei risultati della banca relativi al primo semestre 2019 , riferendosi allo scenario economico internazionale. Unicredit è una banca "pronta ad ogni scenario" macroeconomico, "siamo una banca italiana, felice di essere in Italia e quotata a Milano"."L'unica incognita che potrebbe esserci - ha rivelato il top manager in occasione della conferenza stampa a Milano - è che la presentazione (del piano industriale in programma per il 3 dicembre prossimo) da Londra potrebbe essere spostata a Milano in caso di no deal" tra il Regno Unito e l'Unione Europea."Nel primo semestre 2019, seppure in un contesto macroeconomico complesso, siamo stati in grado di conseguire ancora una volta risultati solidi - ha spiegato Mustier - . Rimaniamo fiduciosi nei fondamentali dell'Italia e dell'Europa".