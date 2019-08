Cina, l'inflazione sale al 2,8%. Sorprende le attese

(Teleborsa) - Crescita inattesa per l'inflazione cinese.del mercato che erano per un livello stabile., l'indicatore che esprime il costo della vita si è attestato al 2,8% su base annua contro il 2,7% precedente. A fare da assist alla crescita ha contribuito il, schizzati al 9,1% rispetto all'anno prima (la massima crescita in più di sette anni).I dati sono stati rilasciati dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino,che ha evidenziato inoltre un calo, sempre nel mese di luglio, dopo la lettura invariata di giugno. Le stime di consensus erano per una contrazione più contenuta, ovvero dello 0,1%.