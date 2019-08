Borse Asia incerte. Tokyo resta chiusa per festività

(Teleborsa) -, in assenza di, che quest'oggi è rimasta(Il Mountain Day). Festività nazionale anche a Mumbay e Singapore.A rendere cauti i mercati è il, che sta alimentando una certae gonfiando i prezzi dela scapito del mercato azionario.La borsa diha terminato le contrattazioni in vantaggio dello 0,33%, mentre fanno bene le borse cinesi, conche recupera lo 0,76%,lo 0,84%. Taiwan al contrario è in calo dello 0,21%.Fra le poche borse che chiuderanno più tardi è stabilecon un +0,02%, mentrelima lo 0,06%,arretra dello 0,83% edello 0,53%. Stessa impostazione per a borsa diche segna un -0,09%.